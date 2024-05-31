Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Operasional Dihentikan Akibat Crane Jatuh, Para Pekerja Kembali Gunakan MRT

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |07:57 WIB
Usai Operasional Dihentikan Akibat Crane Jatuh, Para Pekerja Kembali Gunakan MRT
MRT kembali beroperasi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa pekerja kembali menggunakan Moda Raya Terpadu (MRT) setelah operasional dihentikan akibat insiden crane proyek Gedung Kejaksaan terjatuh di rel pada Kamis (30/5/2024) sore.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan pukul 07.00 WIB pada Jumat (31/5/2024), keadaan di Stasiun MRT Blok M tidak begitu padat, hanya terlihat beberapa orang saja yang datang dan akan berangkat melalui stasiun ini.

Berbeda dengan dengan keadaan di dalam MRT, hampir semua kursi terisi penuh, bahkan beberapa penumpang harus berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Pemandangan itu terlihat dari MRT dengan tujuan Bundaran HI, maupun Lebak Bulus.

Sebagai informasi, MRT Jakarta kembali beroperasi setelah sempat menghentikan perjalanannya akibat insiden crane terjatuh di rel kemarin sore.

"MRT Jakarta Kembali beroperasi. Kami siap mengantarkan dengan aman, nyaman dan tepat waktu," kata MRT melalui Instagram resminya @mrtjakarta, Jumat (31/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173800/mrt-FfXZ_large.jpg
MRT Gangguan, Perjalanan dari Stasiun ASEAN ke Senayan Terlambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/338/3166471/halte-b4NO_large.jpg
Stasiun MRT Istora Dijarah Saat Aksi Massa, Vending Machine Hilang dan CCTV Dirusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163271/mrt-xBvS_large.jpg
MRT Stasiun Bundaran HI–Stasiun Blok A Alami Gangguan, Berimbas Keterlambatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/338/3125862/mrt-iDuN_large.jpg
Ada Indonesia vs Bahrain, Jam Operasional MRT Diperpanjang hingga Jam 1 Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110583/mrt-PknZ_large.jpg
Heboh, Fasilitas Keran Air Siap Minum di Stasiun MRT Jadi Tempat Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/338/3107409/mrt-Uvar_large.jpg
Simak, Berikut Jam Operasional MRT Jakarta saat Libur Isra Mir’aj dan Imlek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement