Usai Operasional Dihentikan Akibat Crane Jatuh, Para Pekerja Kembali Gunakan MRT

JAKARTA - Beberapa pekerja kembali menggunakan Moda Raya Terpadu (MRT) setelah operasional dihentikan akibat insiden crane proyek Gedung Kejaksaan terjatuh di rel pada Kamis (30/5/2024) sore.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan pukul 07.00 WIB pada Jumat (31/5/2024), keadaan di Stasiun MRT Blok M tidak begitu padat, hanya terlihat beberapa orang saja yang datang dan akan berangkat melalui stasiun ini.

Berbeda dengan dengan keadaan di dalam MRT, hampir semua kursi terisi penuh, bahkan beberapa penumpang harus berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Pemandangan itu terlihat dari MRT dengan tujuan Bundaran HI, maupun Lebak Bulus.

Sebagai informasi, MRT Jakarta kembali beroperasi setelah sempat menghentikan perjalanannya akibat insiden crane terjatuh di rel kemarin sore.

"MRT Jakarta Kembali beroperasi. Kami siap mengantarkan dengan aman, nyaman dan tepat waktu," kata MRT melalui Instagram resminya @mrtjakarta, Jumat (31/5/2024).