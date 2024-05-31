Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Korsleting Listrik, Rumah di Cimanggis Terbakar Dini Hari

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |08:02 WIB
Diduga Korsleting Listrik, Rumah di Cimanggis Terbakar Dini Hari
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Rumah tinggal di Jalan Masjid Al-Hidayah RT1/4, Tugu, Cimanggis, Kota Depok terbakar hebat pada Jumat (31/5/2024) dini hari sekitar pukul 02.25 WIB dan berhasil dipadamkan pukul 04.30 WIB.

Kasi Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryati menyebut bagian terbakar merupakan ruang tamu hingga tempat penyimpanan kayu. Menurutnya dugaan sementara penyebab kebakaran akibat konsleting listrik.

"Bagian yang terbakar ruang tamu, kamar, tempat penyimpanan kayu. Dugaan penyebab konsleting listrik," kata Tessy.

Tessy mengatakan bahwa luas area yang terbakar mencapai 100 meter persegi dengan taksiran kerugian mencapai ratusan juta. Ia memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Luas area 100 meter persegi. Taksiran kerugian Rp300 juta. Korban jiwa nihil," ujarnya.

Lebih lanjut, sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran dan dua ranger serta 7 personil dikerahkan untuk memadamkan api.

(Fakhrizal Fakhri )

      
