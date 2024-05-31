Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Tabrak Pengendara Motor di Jakut hingga Tewas, Korban Sempat Terseret

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |11:28 WIB
Mobil Tabrak Pengendara Motor di Jakut hingga Tewas, Korban Sempat Terseret
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengendara mobil berkecepatan tinggi menabrak hingga menyeret pemotor di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pemotor tewas akibat insiden tersebut.

Dalam video yang dilihat, Jumat (31/5/2024), mobil berwarna putih menabrak pemotor yang tengah melaju pelan di bahu jalan. Akibatnya, mobil tersebut menghantam dan membuat pemotor masuk ke kolong hingga terseret beberapa meter.

Terpisah, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis (30/5/2024) kemarin di Jalan Taman Grisenda, Penjaringan, Jakarta Utara. Ia mengatakan, mobil tersebut dikemudikan oleh pria lansia berinisial B (79). Sedangkan korban berinisial H (59) tewas akibat tabrakan itu.

“Saudara H (korban) mengalami luka-luka dan selanjutnya meninggal dunia di Rumah Sakit Atma Jaya,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (31/5/2024).

Edy menuturkan, mulanya kendaraan roda empat itu tengah melaju dari arah utara menuju selatan. Setibanya di lokasi kejadian, mobil itu menghantam motor korban.

"Setibanya di gerbang pintu keluar pos 20 menabrak sepeda motor dikendarai saudara H yang melaju searah di depannya sisi kanan," ungkapnya.

