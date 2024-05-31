Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling Gasak Motor di Indekos Limo Depok, Polisi Turun Tangan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |13:04 WIB
Maling Gasak Motor di Indekos Limo Depok, Polisi Turun Tangan
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

DEPOK - Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) kembali terjadi kali ini di sebuah indekos Jalan Pinang II RT 3/4 No.18, Limo, Kota Depok pada Kamis (30/5) sekira pukul 08.00 WIB.

"Telah terjadi tindak pidana diduga pencurian dengan pemberatan satu unit sepeda motor," tulis caption laman Instagram @humas_polsekcinere dikutip Jumat (31/5/2024).

 BACA JUGA:

Humas Polsek Cinere menjelaskan berdasarkan keterangan pelapor diduga pelaku mengambil sepeda motornya yang diparkir di lorong kos-kosan melalui pintu pagar yang tidak terkunci.

Halaman:
1 2
      
