Polda Metro Bongkar Penjualan Konten Pornografi Anak Lewat Medsos

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap penjualan konten pornografi anak melalui akun sosial media (medsos) X dan Telegram, dan menetapkan satu tersangka berinisial DY.

Wadirkrimsus AKBP Hendri Umar mengatakan, pelaku ditangkap pada Rabu 29 Mei 2024 di Jalan Kaliabang Rorotan Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruna Jaya, Kabupaten Bekasi.

"Inisial DY, laki-laki umur 25 tahun," katanya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (31/5/2024).

BACA JUGA: Wapres Harap Arab Saudi Tambah Layanan Fast Track dan Kuota Haji Indonesia

Pelaku, kata Hendri, merupakan admin yang memiliki delapan akun X dengan username berbeda. Di sosial media itu, DY mempromosikan link aplikasi chat yakni Telegram.

"Yang mana link tersebut menghubungkan ke akun Telegram yang salah satunya menjual konten asusila anak di bawah umur, kemudian calon pembeli juga ditawarkan paket grup (dengan harga berbeda)," ucapnya.

Hendri menjelaskan, pelaku juga mempunyai lima akun Telegram dengan 105 grup pornografi berbeda.

"Nantinya pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke beberapa pilihan akun e-wallet dan rekening," katanya.