Viral Dugaan Pungli di Kantong Parkir Truk Tambang Parung Panjang Bogor

BOGOR - Beredar video diduga aksi pungutan liar (pungli) di lokasi area kantong parkir truk tambang di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Sopir truk diduga diminta uang ketika hendak melintas.

Dalam video beredar di media sosial Instagram, terlihat sopir truk sedang merekam video dengan ponselnya ketika hendak melintasi kantong parkir. Tak lama, terlihat petugas berpakaian Dinas Perhubungan (Dishub) di pinggir jalan langsung mengarahkan truk untuk masuk ke dalam kantong parkir tersebut.

Truk tersebut hanya mengitari lokasi kantong parkir dan hendak kembali ke jalan raya. Tetapi, terdapat pria berompi warna hijau mendekati sang sopir sambil meminta uang sebesar Rp10 ribu.

"Katanya gak bayar. Informasi dari Bogor, gak ada pembayaran," ucap sopir truk kepada pria tersebut dalam video dikutip MNC Portal, Jumat (31/5/2024).

"Ogah bayar asup (masuk), engkel mah kabeh (semua)," sahut pria berompi hijau sembari mengarahkan truk kembali masuk ke kantong parkir.

"Berapa duit?" tanya sopir truk.

"Rp10 ribu," jawab pria itu lagi.

Akhirnya, sopir truk itu memberikan uang kepada pria yang belum diketahui identitasnya itu. Sang sopir juga sempat menanyakan karcis tetapi tidak ada.

"Karcisnya ada emang?" tanya sopir truk.

"Henteu (tidak)," jawab pria tersebut sembari menjauh.