HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling Motor Kepergok Beraksi di Rumpin Bogor, Babak Belur Dihajar Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |18:28 WIB
Maling Motor Kepergok Beraksi di Rumpin Bogor, Babak Belur Dihajar Warga
Maling motor di Bogor ditangkap. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) babak belur dihajar massa usai aksinya kepergok di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Kasus ini sudah ditangani polisi dan masih memburu pelaku lainnya.

Kapolsek Rumpin Komppl Sumijo mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis 30 Mei 2024. Awalnya, korban berinisial M (33) pergi ke kebunnya dan memarkirkan motor di bawah pepohonan.

 BACA JUGA:

"Selesai bekerja dan hendak pulang ke rumah, melihat dua laki-laki yang membawa motornya," kata Sumijo dalam keterangannya, Jumat (31/5/2024).

Halaman:
1 2
      
