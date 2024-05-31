Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Besi Crane Jatuh dari Proyek Gedung Kejagung versi MRT Jakarta

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |19:11 WIB
Kronologi Besi Crane Jatuh dari Proyek Gedung Kejagung versi MRT Jakarta
Insiden besi crane jatuh di jalur MRT (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta memberikan penjelasan terkait kronologi insiden jatuhnya material besi dari crane proyek pembangunan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta Selatan pada Kamis 30 Mei 2024 sore.

Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo menerangkan jatuhnya material besi dari alat konstruksi proyek yang digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) menyebabkan berhentinya operasional MRT Jakarta selama tujuh jam dari pukul 16.54 hingga 00.00 WIB.

"Kami telah melakukan assessment untuk menemukan penyebab insiden ini agar kejadian serupa tidak terulang pada waktu yang akan datang," ujar Ahmad Pratomo, Jumat (31/5/2024).

Berdasarkan hasil investigasi atas insiden kemarin oleh Tim MRT Jakarta, ditemukan bahwa pada pukul 16.45 WIB terjadi benturan antara kereta dengan material besi yang jatuh tersebut sehingga mengakibatkan gangguan listrik di Stasiun Cipete Raya hingga Stasiun Bundaran HI.

Masinis melaporkan bahwa diduga material besi jatuh di petak jalan antaran Stasiun Blok M BCA dan ASEAN dan menimpa kabel listrik.

Setelah kejadian tersebut, pada 16.54 WIB, MRT Jakarta mengevakuasi seluruh penumpang yang ada di setiap stasiun dan kereta serta menginformasikan kepada publik terkait insiden tersebut.

Pukul 17.05 WIB, tim pemeliharaan MRT Jakarta tiba di lokasi dan melaksanakan prosedur pembersihan dan pemeriksaan dampak insiden terhadap sarana dan prasarana MRT Jakarta.

Pada pukul 20.17 WIB, seluruh material besi telah berhasil dibersihkan dari lokasi insiden. Selanjutnya, perbaikan terhadap kabel listrik aliran atas (overhead catenary system), ratangga (rolling stock) terdampak dilakukan.

