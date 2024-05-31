Diduga Dicuri Pemulung, Tangga Jembatan Stasiun Kampung Bandan Bolong

JAKARTA - Komplotan pencuri fasilitas umum kembali beraksi di Kota Jakarta Utara. Apabila sebelumnya besi pembatas jalan di jalur lambat Jalan Yos Sudarso Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Kini, pelaku pencurian semakin nekat dengan mencuri plat besi tangga Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Stasiun Kampung Bandan yang ada di Jalan Gunung Sahari dekat lampu merah WTC Mangga Dua.

Kondisi tangga yang sudah bolong pada Kamis 30 Mei 2024 malam tersebut divideokan oleh sejumlah pengguna JPO yang hendak menaiki KRL dari Stasiun Kampung Bandan.

Pada Jumat (31/5/2024) sore tampak salah satu pijakan JPO yang lebih besar sudah diperbaiki darurat dengan menggunakan sejumlah papan kayu.

Meskipun demikian, tampak ketika diinjak oleh warga, papan kayu tersebut tampak berbunyi dan bergeser. Bahkan, saat diinjak oleh beberapa orang tampak salah satu bagian kayu seperti hendak patah.

Jopei (60) salah satu tukang ojek pengkolan yang biasa menunggu penumpang dekat lokasi tangga naik JPO Stasiun Kampung Bandan menyebutkan pencurian plat besi jembatan terjadi pada Kamis malam.

"Ini bolongnya kemarin malam. Kalau cuma perbaikan darurat dibuat kayu begini pasti nanti rusak bolong lagi

Jadinya pas bolong itu ya jalan nya meniti lewat pinggir dan pegangan dengan pagar jembatan," ujar Jopei, Jumat.