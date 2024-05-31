Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Tanah Terguling di Sukaraja Bogor, Lalin Sempat Macet

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |20:37 WIB
Truk Tanah Terguling di Sukaraja Bogor, Lalin Sempat Macet
Truk terguling di Bogor (Foto: Ist/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Truk pengangkut tanah mengalami kecelakaan tunggal di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Dalam video beredar di media sosial, tampak truk tersebut sudah dalam kondisi terguling di tengah jalan yang menanjak. Muatan tanah yang diangkut truk tersebut berceceran dan menutup jalan.

Telihat, kendaraan lain tidak bisa melintas di jalan tersebut. Sehingha, sempat membuat antrean kendaraan di sekitar lokasi kecelakaan.

"Truk sudah bisa diberdirikan, arus lalin berangsur kembali normal," kata Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanulang dikonfirmasi, Jumat (31/5/2024).

Belum diketahui secara pasti kronologi dan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Tetapi, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini.

"Gak ada (korban)," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188755/bus_transjakarta-4vKs_large.jpg
VP Sekretaris SKK Migas Tewas Tabrak Bus saat Bersepeda, Ini Kata Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188724/kecelakaan-4KAl_large.jpg
Breaking News! VP Sekretaris SKK Migas Tewas Usai Tabrak TransJakarta di Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187914/kecelakaan-Kcyx_large.jpeg
Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement