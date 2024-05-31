Truk Tanah Terguling di Sukaraja Bogor, Lalin Sempat Macet

BOGOR - Truk pengangkut tanah mengalami kecelakaan tunggal di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Dalam video beredar di media sosial, tampak truk tersebut sudah dalam kondisi terguling di tengah jalan yang menanjak. Muatan tanah yang diangkut truk tersebut berceceran dan menutup jalan.

Telihat, kendaraan lain tidak bisa melintas di jalan tersebut. Sehingha, sempat membuat antrean kendaraan di sekitar lokasi kecelakaan.

"Truk sudah bisa diberdirikan, arus lalin berangsur kembali normal," kata Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanulang dikonfirmasi, Jumat (31/5/2024).

Belum diketahui secara pasti kronologi dan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Tetapi, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini.

"Gak ada (korban)," pungkasnya.

(Arief Setyadi )