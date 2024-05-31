Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Motor vs Sepeda di Jaktim, 1 Orang Tewas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |21:34 WIB
Kecelakaan Motor vs Sepeda di Jaktim, 1 Orang Tewas
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Antara)
JAKARTA - Sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi B 5485 FRT terlibat kecelakaan dengan pesepeda di Jalan Perintis Kemerdekaan dari arah timur ke barat dekat RS Mediros, Pulogadung, Jakarta Timur pada Kamis 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB.

Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Kanit Laka Lantas) Satlantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis menyebut, pemotor berinisial BRS (23) seorang mahasiswa asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas di tempat kejadian perkara. Sedangkan seorang pesepeda berinisial WR (21) mengalami luka-luka hingga patah tulang.

"Pemotor mengalami luka berat di bagian kepala sehingga meninggal dunia di TKP. Selanjutnya dievakuasi ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat," kata Darwis saat dikonfirmasi, Jumat (31/5/2024).

"Pesepeda mengalami luka pada bagian faktur kaki kiri kanan patah, telinga kiri mengeluarkan darah, pelipis kiri kanan terluka, kaki kiri kanan lecet, tangan kiri lecet, bibir luka, dan kepala luka dalam. Selanjutnya mendapat perawatan di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat," tambahnya.

Darwis menyebut untuk tersangka dalam peristiwa laka lantas itu masih dalam penyelidikan. "Tersangka lidik," ucapnya.

Darwis menambahkan, kendaraan sepeda motor dan sepeda mengalami kerusakan saat ini diamankan di Unit Laka Lantas Jakarta Timur.

"Kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Barang bukti SIM, STNK Kendaraan, Sepeda Gowes dan kendaraan yang terlibat diamankan di unit Laka Lantas Jaktim," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
