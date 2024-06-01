Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Jenderal Pasang Badan untuk Pak Harto, Salah Satunya Jadi Perisai Hidup

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |06:00 WIB
Pah Harto (Foto: AFP)
JAKARTA - Presiden Soeharto menjadikan kekuatan militer sebagai penyangga utama yang memiliki peran penting selama dirinya menjadi Presiden RI. Soeharto dikenal dikenal memiliki kedekatan dengan sejumlah jenderal.

Selama masa pemerintahannya, ada jenderal yang berani pasang badan untuk Soeharto. Berikut dua jenderal yang pernah pasang badan untuk Soeharto.

1. Jenderal TNI Gatot Subroto

Gatot Soebroto lahir di Banyumas pada 10 Oktober 1907 dan wafat pada 11 Juni 1962 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Ia memperoleh gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 18 Juni 1962, serta mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal (Anumerta).

Saat menjadi tentara kependudukan, Gatot Subroto tetap berpihak pada pribumi, terutama rakyat kecil. Atas sikapnya itu, ia sering kali mendapat teguran dari atasannya. Namun hal itu tidak membuatnya takut. Ia justru menakuti dan mengancam pihak Jepang dengan mengatakan dirinya akan mengundurkan diri sebagai komandan.

Gatot kemudian membentuk Tentara Keamanan Rakyat ketika Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Beberapa prestasi yang ia catat antara lain dalam Pertempuran Ambarawa dan penumpasan Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Walau dikenal tegas dan disiplin, ia sangat memperhatikan anak buahnya. Bahkan, tak segan memberi jaminan bila terjadi sesuatu pada mereka.

Halaman:
1 2
      
