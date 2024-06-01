4 Jenderal Kelahiran Minahasa, Salah Satunya Mantan Gubernur Lemhanas

JAKARTA - Minahasa merupakan nama suku yang juga menjadi nama wilayah di Sulawesi Utara (Sulut). Suku Minahasa mayoritas mendiami wilayah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, dan lainnya.

Dari Tanah Minahasa, terdapat sejumlah putra daerah yang berkiprah di TNI maupun Polri dan memiliki pangkat jenderal.

Okezone merangkum sejumlah jenderal kelahiran Minahasa. Berikut ulasannya:

1. Mayjen TNI Alfred Denny Djoike Tuejeh

Mayjen TNI Alfred Denny Djoike Tuejeh lahir di Tondano Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara, 5 Desember 1965. Lulusan Akmil tahun 1988 dari kecabangan Artileri Medan ini sekarang menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer XIII/Merdeka. Sebelumnya, ia pernah menjadi Wakil Komandan Pusat Teritorial AD pada Mei sampai Desember 2021.

Jabatan lain yang pernah diemban Alfred Denny adalah Kasdam XII/Tanjungpura, Staf Ahli Bidang SDM dan Teknologi Kemenko Polhukam, dan Pa Sahli Tk III KSAD pada bidang Wassus dan Wadan Pusterad.

2. Marsekal Pertama TNI Aldrin Petrus Mongan

Marsekal Pertama TNI Aldrin Petrus Mongan adalah perwira tinggi TNI AU yang kini menjabat sebagai Komandan Lanud El Tari, Kupang. Putra Sulawesi Utara ini lahir di Minahasa Utara, 24 Januari 1971. Aldrin tercatat menyelesaikan pendidikannya di AAU (Akademi Angkatan Udara) tahun 1992. Laman TNI AU menyebut, Aldrin resmi dilantik sebagai Komandan Lanud El Tari pada 10 Februari 2022. Saat itu ia menggantikan Marsma TNI Umar Fathurrohman.