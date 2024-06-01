Mengenal Tokoh-Tokoh Bangsa Pemberi Sumbangsih Lahirnya Pancasila

Mohammad Hatta salah satu tokoh yang melahirkan Pancasila.

PANCASILA adalah dasar negar Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta "pañca" berarti lima dan "śīla" berarti prinsip atau asas.

Sebagai dasar negara, tentunya dalam proses penusunan Pancasila melibatkan banyak tokoh hebat.

Berikut tokoh-tokoh yang memberikan sumbangsih terbentuknya Pancasila:

Tokoh-Tokoh dibalik lahirnya Pancasila

3 Pidato Usulan Dasar Negara

1. Mohammad Yamin

2. Soepomo

3. Ir. Soekarno

Panitia Sembilan

1. Ir. Soekarno

2. Drs. Moh. Hatta

3. Mr. A.A. Maramis

4. Abikoesno Tjokro soejoso

5. Abdoel Kahar Muzakir

6. Haji Agus Salim

-7. Ahmad Soebardjo

8. K.H. WachidHasym dan

9. Mohammad Yamin

Ketua BPUPKI

- Radjiman Widiodiningrat

Tokoh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

1. Ir. Soekarno (Ketua)

2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)

3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)

4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)

5. R. P. Soeroso (anggota)

6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)

7. Abdoel Wachid Hasjim (anggota)

8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)

9. Otto Iskandardinata (anggota)

10. Abdoel Kadir (anggota)

11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)

12. Pangeran Poeroebojo (anggota)

13. Dr. Mohammad Amir (anggota)

14. Mr. Abdul Abbas (anggota)

15. Teuku Mohammad Hasan (anggota)

16. GSSJ Ratulangi (anggota)

17. Andi Pangerang (anggota)

18. A.A. Hamidhan (anggota)

19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)

20. Mr. Johannes Latuharhary (anggota)

21. Yap Tjwan Bing (anggota)