Rapimnas Barisan Muda PAN Dorong Zulkifli Hasan Jadi Ketua Umum Lagi

DEPOK - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) 2024 resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas di Markas DPP BM PAN, Cinere, Depok, Jawa Barat, Jumat (31/5/2024) siang. Adapun tema yang diangkat dalam Rapimnas yakni 'BM PAN Perkasa Tegak Lurus Bersama PAN'.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapimnas BM PAN 2024 secara resmi dibuka," kata Zulhas diakhir sambutannya.

Sementara itu, Ketua BM PAN Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu menyebut agenda Rapimnas yakni mendesak Zulhas kembali 'menahkodai' DPP PAN pada periode selanjutnya.

BACA JUGA:

"Rapimnas 2024 dimana seluruh pengurus seluruh Indonesia berkumpul di Markas DPP BM PAN dan tentu agenda yang kita bahas satu fokus dimana Ketum Zulhas kita desak, kita minta, kita mohon supaya berkenan kembali memimpin gerbong besar Partai Amanat Nasional ini di periode akan datang," ujar Pasha.