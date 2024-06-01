Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Projo Dukung Airin, Ridwan Kamil, Bobby Nasution dan Khofifah di Pilkada 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |02:46 WIB
Konferensi pers Projo (Foto: MPI/Achmad)
JAKARTA - Relawan Pro Jokowi (Projo) telah membentuk Desk Pilkada untuk menggerakkan dukungan terhadap figur yang akan didukung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2024. Mereka juga telah menyatakan dukungan terhadal empat figur yang akan bertarung di Pilkada 2024.

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu mengatakan, keempat fogurnyang didukung ialah Airin Rachmi Diany untuk calon Gubernur Banten, Ridwan Kamil untuk calon Gubernur Jawa Barat, Bobby Nasution untuk calon Gubernur Sumatera Utara dan Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur.

"Saat ini, Projo sedang melangsungkan komunikasi politik intensif dengan tokoh-tokoh yang akan maju Pilkada Serentak 2024, baik di provinsi, kota, maupun kabupaten," tutur Roy saat jumpa pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (31/5/2024).

Untuk memenangkan figur yang didukung, kata Roy, pihaknya juga akan mengaktifkan kembali 50 ribu posko rakyat di sejumlah daerah untuk memenangkan calon kepala daerah yang didukungnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
