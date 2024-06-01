Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal 4 Tokoh Utama Pencetus Lahirnya Pancasila, Berikut Perannya

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |09:06 WIB
Mengenal 4 Tokoh Utama Pencetus Lahirnya Pancasila, Berikut Perannya
Soekarno
A
A
A

HARI Lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Namun, tahukah Anda ada empat tokoh utama pencetus lahirnya Pancasila, di antaranya adalah Presiden Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta.

Pancasila pertama kali dirumuskan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang kemudian dijadikan sebagai Hari Lahir Pancasila.

Pancasila menjadi dasar negara negara. Ada banyak tokoh bangsa yang turut memberi sumbangsih atas lahirnya Pancasila, tapi empat sosok utama.

 BACA JUGA:

Berikut adalah tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam lahirnya Pancasila.

1. Soekarno

Soekarno menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945 dan mengemukakan 5 prinsip dasar negara yang dinamakan Pancasila. Rumusan yang ditawarkan Bung Karno itu kemudian diolah oleh Panitia Delapan bentukan BPUPKI. Setelahnya, dibentuklah Panitia Sembilan yang menyempurnakan rumusan Pancasila milik Soekarno.

Sang Proklamator tentunya memiliki peranan yang sangat besar dalam merumuskan dasar negara ini. Soekarno berhasil mengonseptualisasikan dasar negara itu ke dalam pengertian dasar falsafah atau pandangan komprehensif dunia secara koheren.

2. Mohammad Hatta

Dalam buku bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan karya Syaepudin, disebutkan bahwa Mohammad Hatta berposisi sebagai anggota BPUPKI dan Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian. Hatta juga masuk dalam anggota Penyelidik Usul-Usul atau Perumus Dasar Negara. Panitia ini dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan, yang memberikan usulan terkait wilayah Indonesia.

 BACA JUGA:

Hatta adalah sosok yang merubah sila pertama di Piagam Jakarta, yang awalnya berbunyi ‘Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ menjadi ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ seperti yang kita kenal saat ini. Kalimat tersebut dianggap tidak mengikat mereka yang beragama di luar Islam. Pasalnya, Pancasila sendiri dilahirkan dengan dasar semangat persatuan dan ketuhanan.

3. Mohammad Yamin

Mohammad Yamin juga menjadi salah satu tokoh penting yang terlibat dalam lahirnya Pancasila. Ia merupakan anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan yang bertugas untuk menyempurnakan rumusan awal Pancasila. Berbagai sumber menyebut, Yamin merupakan orang pertama yang menyatakan dasar-dasar tentang Pancasila secara lisan dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945.

Adapun rumusan yang dikatakan Yamin adalah Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian, muncul kontroversi terkait siapa yang terlebih dahulu mengutarakan konsep dasar. Sebab, diketahui bahwa Soekarno juga mengutarakan konsep serupa. Meskipun akhirnya, orang yang diakui sebagai perumus awal Pancasila adalah Soekarno.

