Pecah! Universitas Al-Ahgaf Yaman Menggelar Wisuda Ke-25, Sekaligus Prodi Hadits Pertama

YAMAN - Kampus masyhur ternama yang berada di kota seribu wali, lembaga pendidikan yang berlandaskan paham Ahlusunnah Waljama'ah, Instansi kondang yang melahirkan cendekiawan muslim dunia dan Jami'ah yang masih disuplai penuh oleh Habaib dan Masyayikh kondang dari kota Hadhramaut tak lain adalah Universitas Al-Ahgaf.

Universitas Al-Ahgaf, Tarim, Hadhramaut, Yaman lagi-lagi telah menyelenggarakan resepsi wisuda teruntuk mahasiswa Duf'ah "Lathifah", yang mana prosesi sakral tersebut dilaksanakan dengan mengangkat tema “Daf'ah Al-wa'i" yang memiliki siratan makna “Pengajak Kesadaran”.

Acara yang digelar pada Kamis 30 Mei 2024 M / 22 Dzulqa'dah 1445 H berlokasikan di auditorium Universitas Al-Ahgaf, Tarim yang sekaligus menjadi saksi sejarah terhadap suksesnya para wisudawan dalam memperoleh gelar sarjana Bachelor of Science (B.Sc.).

BACA JUGA:

Jumlah wisudawan angkatan ke-25 kali ini mencapai 130 dari berbagai belahan negara, mulai dari Yaman sendiri, Malaysia, Thailand dan tentu yang mendominasi dari Indonesia.

Wisuda tahun ini ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kendati, jika biasanya Universitas Al-Ahgaf, Tarim hanya mencakup dua prodi, yaitu Syari'ah dan Syari'ah Wal Qanun (Hukum), setidaknya ada satu prodi baru lagi yang diwisudakan, yakni Sunnah Wa 'Ulumuha (Hadits) sekaligus menjadi generansi pertama yang diluluskan dari Universitas tersebut.

Seperti Universitas pada umumnya, tentu ada sekian mahasiswa yang meraih prestasi predikat Mumtaz (Cumlaude). Lebih kurang yang memperoleh derajat cumlaude mencapai sepuluh mahasiswa, enam diantara mereka dari Indonesia dan sisanya dari negara Yaman sendiri.