Nasihat Sejuk Rektor Universitas Al-Ahgaf Yaman untuk Para Wisudawan dari Berbagai Negara

YAMAN - Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Ahgaf Yaman mengadakan wisuda kelulusan di Gedung Auditorium Utama Universitas untuk 130 mahasiswa dari berbagai negara yang telah selesai menempuh Pendidikan selama 5 tahun, Kamis 30 Mei 2024.

Acara dimulai dengan pembacaan kitab maulid simtu al-durar pada pukul 19.00 KSA hingga tiba waktu isya. Setelah shalat berjamaah, agenda dilanjutkan dengan pembukaan resmi oleh moderator acara yang kemudian disambung dengan pembacaan ayat suci al-quran dan hadits nabawi.

Setelah itu, Rektor Universitas Al-Ahgaf, Prof. Abdullah bin Muhammad Baharun memberikan sambutannya kepada hadirin dan nasihat untuk para wisudawan. Beliau menyampaikan bahwa di zaman ini, tantangan sebagai seorang penuntut ilmu sangatlah berat. Banyak sekali permasalahan baru yang muncul menimpa umat islam.

Beliau berharap para wisudawan mampu menjadi orang yang menjawab permasalahan umat dan memberi solusi terhadap berbagai tantangan yang ada di dunia. Beliau juga menginginkan para wisudawan dapat menjadi orang yang membawa dan menularkan kebaikan di keluarganya, tetangganya, dan masyarakatnya.

Sesudah itu, agenda dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada wisudawan yang mendapat predikat hafiz al-quran, kemudian wisudawan yang meraih derajat cumlaude, lalu para wisudawan keseluruhan. Acara diakhiri dengan doa dan makan malam bersama pada pukul 23.30 KSA.

(Salman Mardira)