NEWS NASIONAL

Konflik Internal Kerajaan Mataram, Raja Berkuasa Hanya 28 Hari!

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |07:12 WIB
Konflik Internal Kerajaan Mataram, Raja Berkuasa Hanya 28 Hari!
Illustrasi (foto: dok Wikipedia)
A
A
A

INTERNAL di Kerajaan Mataram kuno memang penuh dinamika. Apalagi ketika ada intrik dan konflik di internal istana Kerajaan Mataram yang membuat salah satu istri raja Mataram, Dyah Lokapala diculik. Menariknya penculiknya adalah adiknya sendiri Rakryan Londhayan.

Memang di masa Dyah Lokapala inilah Kerajaan Medang kembali diterpa huru-hara pemberontakan. Istana Mamratipura yang menjadi pusat pemerintahan Medang bergejolak. Istri raja Dyah Lokapala Sri Sayyawasanottunggadewa yang memerintah pada 885-855, bernama Rakryan Manak beserta putranya yakni Dyah Bhumijaya, diculik oleh Rakryan Londhayan.

Keduanya berhasil meloloskan diri dari penculikan Rakryan Londhayan, tetapi entah apa yang dipikirkan oleh Rarkyan Manak, ia justru memilih bunuh diri di Desa Taas. Sedangkan anaknya Dyah Bhumijaya berhasil diselamatkan berkat bantuan para pejabat Desa Wuatan Tija, yang kemudian mengantarkannya pulang kembali ke istana.

Dikutip dari buku "Sejarah Nasional Indonesia II : Zaman Kuno", Rakryan Londhayan sendiri pada akhirnya ditemukan meninggal dunia dan dicandikan di hutan. Hal ini sebagaimana nama Rakryan Londhayan, ditemukan di dalam Prasasti Wulakan tahun 849 Saka atau 14 Februari 923 M. Di dalam prasasti ini Sri Mahārāja dyah Wawa menyebut dirinya anak kryan ladheyan sang lumah ring alas, atau yang meninggal atau dicandikan di hutan.

Temuan ini dihubungkan erat kaitannya dengan usaha penculikan kakaknya hang menjadi istri raja Rakai Kayuwangi, beserta anaknya. Rakryan Londhayan yang gagal melaksanakan misinya akhirnya melarikan diri masuk hutan dan meninggal dalam pelarian, atau bisa jadi ia tertangkap oleh pasukan raja Rakai Kayuwangi yang mengejarnya, dan ia dibunuh di dalam hutan tempat ia menyembunyikan diri.

Halaman:
1 2
      
