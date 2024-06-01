Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

All Eyes on Rafah, 1.120 Polisi Amankan Jalannya Aksi di Depan Kedubes Amerika

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |07:49 WIB
All Eyes on Rafah, 1.120 Polisi Amankan Jalannya Aksi di Depan Kedubes Amerika
Aksi All Eyes on Rafah di Kedubes Amerika Serikat (foto: MPI/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi bela Palestina di depan Kantor Kedubes Amerika Serikat, Sabtu (1/6/2024). Aksi tersebut bertajuk 'All Eyes on Rafah'.

"Dalam rangka pengamanan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS kami melibatkan 1.120 Personel," kata Susatyo melalui keterangan tertulisnya.

Susatyo menjelaskan, pihaknya pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika hal itu diperlukan. "Jika ekskalasi meningkat akan kita tutup jalan Merdeka Selatan, arus lalu lintas akan kita alihkan," ujarnya.

Sementara itu, pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pada pukul 07.36 WIB, massa aksi sudah memenuhi Jalan Merdeka Selatan. Massa berkumpul di lajur menuju Gambir. Kendaraan bermotor pun nampak sudah tidak melintas di Jalan Merdeka Selatan.

Sekadar informasi, Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) akan menggelar aksi unjuk rasa bela Palestina, Sabtu (1/6/2024). Rencananya, aksi tersebut akan di pusatkan di depan Gedung Kedubes Amerika Serikat, Jakarta.

"Semiliar manusia mengutuk dan melaknat Israel yang terus melakukan genosidagenosida, untuk itu kami mengundang seluruh elemen bangsa untuk hadir pada tanggal 1 Juni 2024 di depan Kedubes Amerika Serikat di Monas mulai pukul 06.00-10.00 WIB untuk hadir bersama-sama," kata KIBBM yang dimuat dalam akun instagramnya, @belaalquds.

(Awaludin)

      
