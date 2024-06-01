Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Aksi Bela Palestina All Eyes on Rafah, Polisi Tutup Jalan Merdeka Selatan

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |08:14 WIB
Aksi Bela Palestina All Eyes on Rafah, Polisi Tutup Jalan Merdeka Selatan
Aksi Bela Palestina All Eyes on Rafah di Kedubes AS (foto: MPI/Nur)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat mengikuti aksi bela Palestina bertajuk 'All Eyes on Rafah' di depan Kantor Kedubes Amerika Serikat, Sabtu (1/6/2024).

Massa yang mayoritas mengenakan pakaian berwarna hitam dan menggunakan atribut serba Palestina itu memadati di Jalan Merdeka Selatan. Polisi pun harus menutup Jalan Merdeka Selatan untuk kendaraan bermotor.

"Kami imbau untuk masyarakat yang akan melintas di depan Kedubes AS jalan Merdeka Selatan agar mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan akan ada aksi penyampaian pendapat di depan Kedubes AS," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Sabtu (1/6/2024).

Pantauan MNC Portal di lokasi, massa aksi dengan semangatnya meneriakkan sejumlah yel-yel yang mendukung kemerdekaan Palestina.

