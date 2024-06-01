Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Konsisten Politik Bebas Aktif, Jokowi: Perjuangkan Kebebasan Palestina!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |08:25 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur upacara dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di Blok Rokan, Dumai, Riau pada hari ini Sabtu (1/6/2024).

Dalam amanatnya, Jokowi menyebut bahwa Indonesia selalu konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa termasuk Palestina.

"Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa. Termasuk kemerdekaan bangsa Palestina dan memperjuangkan perdamaian dunia," kata Jokowi dalam amanatnya.

Jokowi menilai peran Indonesia dalam politik internasional semakin kokoh. Dirinya menyebut Indonesia berhasil menjadi pemimpin G20, Ketua ASEAN termasuk penyelenggaraan World Water Forum.

"Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi.

Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi diberbagai sektor," kata Jokowi.

Selian itu, Jokowi mengatakan bahwa masyarakat patut bersyukur bahwa Indonesia tetap kokoh, stabil, bersatu padu, dan terus tumbuh ekonominya di tengah gempuran dunia yang penuh ketidakpastian.

