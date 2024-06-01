Jokowi: Kehadiran Pancasila jadi Pembebas Ketergantungan dari Pihak Asing

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Pancasila bisa menjadi faktor untuk membebaskan Indonesia dari ketergantungan pihak asing.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam amanatnya sebagai inspektur upacara dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di Blok Rokan, Dumai, Riau pada hari ini Sabtu (1/6/2024).

"Kita harapkan kehadiran Pancasila sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing," kata Jokowi dalam amanatnya.

Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah , katanya, juga harus aktif mengambil kembali aset-aset strategis bangsa.

"Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat kita juga harus aktif mengambil kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Blok Rokan di Riau ini tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan hari lahir Pancasila," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa Blok Rokan menjadi salah satu blok migas paling produktif di Indonesia, dan pemerintah berhasil mengambil saham mayoritas keduanya.