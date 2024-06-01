Cerita Massa Aksi 'All Eyes on Rafah' Berhenti Nonton Drakor Demi Ikuti Perkembangan Palestina

JAKARTA - Rahma (40) turut ambil bagian dalam massa aksi bela Palestina yang bertajuk 'All Eyes on Rafah' yang digelar di depan Kantor Kedubes Amerika Serikat, Sabtu (1/6/2024).

Seperti massa aksi pada umumnya, Rahma membawa atribut serba Palestina, mulai dari ikat kepala, bendera, dan poster dukungan. Namun, yang menarik perhatian ia menggantungkan tulisan 'cuti nonton drakor'.

Ketika dikonfirmasi, Rahma menyatakan dirinya pecinta dan hobi menyaksikan drama korea atau yang biasa disebut drakor.

Menurutnya, untuk saat ini ia berhenti melakukan hobinya itu. Sejak 2023 lalu, ia memilih fokus untuk mengikuti berita soal Palestina.

"Kalau ini sih memang saya pecinta drakor, untuk sementara stop dulu, saya mengikuti (isu terkini) Palestina dari mulai 7 Oktober 2023, jadi (nonton drakor) kita stop dulu," kata Rahma saat ditemui di sela-sela aksi.

Rahma menjelaskan, alasan ia mengikuti aksi tersebut karena panggilan jiwa untuk mendorong Pemerintah Indonesia dan negara-negara lain mendesak PBB menghentikan Genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.

"Kita mendesak sebenarnya semua negara-negara khususnya Indonesia untuk terus membantu dan mendesak PBB biar membebaskan Palestina menghentikan genocide (genosida) yang dilakukan oleh Netanyahu," ujarnya.