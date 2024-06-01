Presiden Jokowi Minta Anak Buahnya Sosialisasi Pancasila ke Gen Z

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa penting untuk mewariskan nilai-nilai Pancasila terhadap generasi selanjutnya khususnya milenial. Maka, katanya, perlu cara generasi milenial untuk mensosialisasikannya.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam amanatnya sebagai inspektur upacara pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di Blok Rokan, Dumai, Riau pada hari ini Sabtu (1/6/2024).

"Kini demografi Indonesia didominasi oleh generasi Y, generasi milenial generasi Z, gen Z dan generasi alpa. Oleh karena itu cara kita mensosialisasikan Pancasila juga harus dengan cara-cara mereka dengan praktek-praktek teladan yang nyata dan menggunakan serta mengembangkan budaya Indonesia," kata Jokowi dalam amanatnya.

Jokowi menekankan, bahwa pentingnya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ditengah perkembangan zaman saat ini dan kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya.