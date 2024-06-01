Lagi Kurang Sehat, Megawati Absen Upacara Harlah Pancasila di Ende NTT

JAKARTA - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri absen dalam kegiatan upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/6/2024) pagi.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan permohonan maaf kepada peserta Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila lantaran Megawati berhalangan hadir dalam acara tersebut. Ia pun menjelaskan, penyebab Megawati tak hadiri upacara Hari Lahir Pancasila.

"Kami sampaikan permohonan maaf Ibu Megawati tidak hadir, beliau kurang sehat. Mohon doanya," kara Hasto saat mewakili Megawati memberikan sambutan di Upacara Hari Lahir Pancasila yang disiarkan melalui akun YouTube PDIP, Sabtu (1/6/2024).

Kendati demikian, Hasto menyampaikan, Megawati selalu mendoakan masyarakat Ende, khususnya bagi para pemuda. Ia pun berkata, Ende telah memberikan semangat perjuangan lantaran Pancasila dikontemplasikan.