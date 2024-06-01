Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Bung Karno Rumuskan Butir Pancasila di Bawah Pohon Sukun

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |10:59 WIB
Mahfud MD: Bung Karno Rumuskan Butir Pancasila di Bawah Pohon Sukun
Mahfud MD (foto: dok instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2024).

Dalam pidatonya, Mahfud bersyukur karena bisa mengikuti upacara di Ende, karena di sini lah Soekarno merumuskan Pancasila, tepatnya di bawah pohon sukun.

"Di tanah ini lah, Bung Karno merumuskan butir-butir Pancasila di bawah pohon Sukun, yang kemudian pohon ini kita kenal sebagai pohon Pancasila, yang lokasinya berdekatan dengan lapangan tempat kami mengikuti upacara," kata Mahfud melalui instagram pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (1/6/2024).

Mahfud mengatakan, dia sangat berterima kasih karena dapat memperingati tanggal 1 Juni bersama para sahabatnya di kota kelahiran Pancasila.

"Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur, pagi ini berlangsung khidmat. Saya bersyukur bukan hanya karena kita memiliki Pancasila, tapi juga tahun ini bisa memperingati hari lahir Pancasila bersama sejumlah sahabat di kota kelahirannya, Ende," katanya.

"Terima kasih Ende, kita bangga memiliki Pancasila sampai kapan pun," sambungnya.

(Awaludin)

      
