Aksi Bela Palestina All Eyes on Rafah Selesai, Jalan Merdeka Selatan Kembali Dibuka

Jalan Merdeka Selatan kembali dibuka usai ditutup (foto: MPI/Khabibi)

JAKARTA - Massa aksi bela Palestina di depan kantor Kedubes Amerika Serikat pada Sabtu (1/6/2024) mulai membubarkan diri dengan tertib.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, massa aksi All Eyes on Rafah, mulai membubarkan diri sekira pukul 09.56 WIB. Setelah steril dari massa aksi, Jalan Merdeka Selatan yang sebelumnya ditutup kembali dibuka sekira pukul 10.25 WIB.

Saat ini, kendaraan bermotor mulai dari motor hingga Transjakarta pun sudah normal kembali melintas di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sebelumnya, massa aksi memenuhi depan Kantor Kedubes Amerika Serikat untuk menyuarakan dukungan mereka ke Palestina. Teriakkan 'free Palestine' pun sering terdengar di tengah orator menyampaikan orasinya. Bukan hanya itu, seruan boikot produk yang diduga terafiliasi dengan Israel pun sering disampaikan.

Dalam kesempatan tersebut, massa mulai mendatangi Kedubes AS pada pukul 06.00 WIB. Kemudian mereka membubarkan diri sebelum pukul 10.00 WIB.

(Awaludin)