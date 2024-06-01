Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,6 Guncang Melonguane Sulut

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |11:38 WIB
Gempa M4,6 Guncang Melonguane Sulut
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara, Sabtu (1/6/2024) sekira pukul 11.17 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.88 Lintang Utara - 126.54 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.6, 01-Jun-2024 11:17:09WIB, Lok:8.88LU, 126.54BT (542 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:99 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
