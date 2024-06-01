Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buronan Nomor Wahid Thailand Ditangkap Polisi di Badung Bali

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |13:00 WIB
Buronan Nomor <i>Wahid</i> Thailand Ditangkap Polisi di Badung Bali
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri menangkap buronan yang merupakan warga negara Thailand bernama Chaoealit Thongduang, di wilayah Badung, Bali pada Kamis, 30 Mei 2024.

"Ya, benar. Warga negara Thailand atas nama Chaowalit Thongduang buronan nomor 1 dari Thailand, berhasil ditangkap oleh Polri di Bali," kata Kadiv Hubinter Polri, Irjen Krishna Murti kepada wartawan, Sabtu (1/6/2024).

Krishna tidak memerinci soal kronologi penangkapan, dan kasus apa yang menjerat buronan tersebut. Yang jelas, kata Krishna, Chaowalit adalah adalah buronan otoritas Thailand.

Jenderal bintang dua itu mengungkap, penjelasan selajutnya akan disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada bersama otoritas Thailand.

"Untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh Kabareskrim dalam release khusus bersama pihak Thailand," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189025//harta_kekayaan-moe8_large.jpg
Harta Kekayaan Chalerm Yoovidhya, Orang Terkaya Nomor 1 Thailand Pemilik Minuman Berenergi Terkenal di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189005//kebakaran-2JjA_large.jpg
RS Polri Identifikasi 7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone, Berikut Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188951//bencana_sumatera-sJIt_large.jpg
12 Ribu Personel Polri Diterjunkan di 3 Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/18/3188749//ilustrasi-vMGS_large.jpg
Pertempuran Menyebar Sepanjang Perbatasan Thailand–Kamboja, Jumlah Korban Bertambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188701//polri-KiAE_large.jpg
Bencana Sumatera, Polri Integrasikan Pendekatan Kemanusiaan hingga Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188635//ribuan_warga_thailanda_dan_kamboja_mengungsi-HEC8_large.jpg
Ribuan Warga Kamboja dan Thailand Mengungsi Setelah Bentrokan Tewaskan Setidaknya 5 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement