Buronan Thailand Gunakan KTP Palsu Bernama Sulaiman dan Sembunyi di Indonesia

JAKARTA - Buronan Thailand, Chaowalit Thongduang sengaja menyamar dan menggunakan KTP palsu bernama Sulaiman selama bersembunyi di Indonesia.

"Iya (Chaowalit pakai KTP palsu bernama Sulaiman)," kata Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti kepada wartawan, dikutip Sabtu (1/6/2024) .

Tak hanya menggunakan identitas palsu, selama kabur ke Indonesia, Chaowalit juga berpura-pura bisu. Diduga, hal itu dilakukan untuk menutupi dirinya yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

"Iya (Chaowalit berpura-pura) bisu," ungkap Krishna.

Berdasarkan hal itu, polri juga turut mengamankan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga membantu Chaowalit dalam memalsukan identitas.

Sebagai informasi, Chaowalit Thongduan merupakan narapidana yang kabur dari Thailand. Dia adalah tahanan kasus percobaan pembunuhan terhadap polisi. Peristiwa itu terjadi dalam rangkaian percobaan penculikan pada 2 September 2019 di Provinsi Phatthalung.

