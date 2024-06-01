Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buronan Thailand Gunakan KTP Palsu Bernama Sulaiman dan Sembunyi di Indonesia

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |13:26 WIB
Buronan Thailand Gunakan KTP Palsu Bernama Sulaiman dan Sembunyi di Indonesia
Buronan interpol ditangkap (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Buronan Thailand, Chaowalit Thongduang sengaja menyamar dan menggunakan KTP palsu bernama Sulaiman selama bersembunyi di Indonesia.

"Iya (Chaowalit pakai KTP palsu bernama Sulaiman)," kata Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti kepada wartawan, dikutip Sabtu (1/6/2024) .

Tak hanya menggunakan identitas palsu, selama kabur ke Indonesia, Chaowalit juga berpura-pura bisu. Diduga, hal itu dilakukan untuk menutupi dirinya yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

"Iya (Chaowalit berpura-pura) bisu," ungkap Krishna.

Berdasarkan hal itu, polri juga turut mengamankan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga membantu Chaowalit dalam memalsukan identitas.

Sebagai informasi, Chaowalit Thongduan merupakan narapidana yang kabur dari Thailand. Dia adalah tahanan kasus percobaan pembunuhan terhadap polisi. Peristiwa itu terjadi dalam rangkaian percobaan penculikan pada 2 September 2019 di Provinsi Phatthalung.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3168902/penjara-2mnU_large.jpg
Kehelbaddara Padme, Gembong Narkoba Sri Langka Paling Ditakuti Ditangkap di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021122/otoritas-italia-tangkap-buronan-kasus-tppo-berkedok-magang-ke-jerman-mtvLv4a4wv.jpg
Otoritas Italia Tangkap Buronan Kasus TPPO Berkedok Magang ke Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017313/buronan-thailand-bisa-masuk-indonesia-begini-penjelasan-polri-IXUUnH8UUg.jpg
Buronan Thailand Bisa Masuk Indonesia, Begini Penjelasan Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017157/jelang-dideportasi-buronan-nomor-1-thailand-jalani-pemeriksaan-kesehatan-t9A33Htp7B.jpg
Jelang Dideportasi, Buronan Nomor 1 Thailand Jalani Pemeriksaan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/337/3016557/kronologi-lengkap-penangkapan-pentolan-buronan-no-1-thailand-chaowalit-thongduang-ditangkap-di-bali-b5wyfCUgKt.jpg
Kronologi Lengkap Penangkapan Pentolan Buronan No 1 Thailand Chaowalit Thongduang Ditangkap di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016444/buronan-chaowalit-kabur-dari-thailand-ke-indonesia-naik-speedboat-17-jam-jvuMHFQn9N.jpg
Buronan Chaowalit Kabur dari Thailand ke Indonesia Naik Speedboat 17 Jam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement