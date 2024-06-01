Buronan Paling Dicari di Thailand, Pura-Pura Bisu Selama Kabur ke Indonesia

JAKARTA - Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri telah menangkap buronan paling dicari di Thailand setelah kabur ke Indonesia. Dia adalah Chaowalit Thongduang.

Awalnya Kepala Divhubenter Polri Irjen Pol Krishna Murti mengatakan, Chaowalit ditangkap di wilayah Badung, Bali pada Kamis pagi, 30 Mei 2024.

"Ya, benar. Warga negara Thailand atas nama Chaowalit Thongduang buronan nomor 1 dari Thailand, berhasil ditangkap oleh Polri di Bali," kata Krishna Murti kepada wartawan, dikutip Sabtu (1/6/2024).

Selama kabur dan bersembunyi di Indonesia, Krishna Murti mengungkap bahwa Chaowalit berpura-pura bisu, diduga hal itu dilakukan untuk menutupi ketidakmampuannya dalam berbahasa Indonesia.

"Iya (Chaowalit berpura-pura) bisu," ungkap Krishna.