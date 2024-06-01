Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPAI: Indonesia Darurat Pornografi Anak dalam 3 Tahun Terakhir

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |14:10 WIB
KPAI: Indonesia Darurat Pornografi Anak dalam 3 Tahun Terakhir
Indonesia Darurat Pornografi (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa Indonesia tengah mengalami darurat pornografi anak. Hal itu terlihat dari banyaknya produksi video asusila dengan subjek anak di bawah umur.

"KPAI menyebut tiga tahun terakhir adalah situasi darurat pornografi yang kemudian diikuti dengan berbagai pengungkapan aparat penegak hukum," kata Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah kepada wartawan, dikutip Sabtu (1/6/2024).

Ai Maryati mengatakan, saat ini anak-anak sangat rentan menjadi subjek dalam industri haram tersebut. Hal tersebut dia katakan setelah Polda Metro Jaya mengungkap kasus penjualan konten pornografi anak melalui sosial media X dan grup aplikasi chating telegram.

"Yang menunjukan bahwa kompleksitas anak-anak kita masuk di dalam industri pornografi ini sudah sangat meluas dan bahkan masuk antar berbagai negara," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169466/kawiyan-saeY_large.jpg
Terlibat Penjarahan Rumah Uya Kuya, KPAI: Hukum Jalan dan Hak Anak Dijaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167341/kpai-qD2B_large.jpg
KPAI Kutuk Pelibatan Anak dalam Demo Ricuh Jakarta, Minta Provokator Ditindak Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139655/barak_militer-x7qM_large.jpg
12 Temuan KPAI, Dedi Mulyadi Diminta Setop Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058736/kpai-fV61_large.jpg
KPAI: Adopsi Ilegal Bisa Terjerat UU TPPO!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058723/ilustrasi-68K7_large.jpg
KPAI Ungkap 59 Kasus Penculikan hingga Perdagangan Anak Modus Adopsi Ilegal Sepanjang 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/338/3045190/komisioner_kpai_diyah_puspitarini-ltsj_large.jpg
Dua Balita Jadi Korban Penganiayaan di Daycare Depok, KPAI: Jangan Takut Lapor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement