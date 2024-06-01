Jokowi Ngevlog Pakai Baju Adat Teluk Belanga di Blok Rokan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ngevlog saat mengunjungi Blok Rokan, Dumai, provinsi Riau pada hari ini Sabtu (1/6/2024).

Dirinya menyebut saat ini Blok Rokan memproduksi 162 barel per hari.

"Pagi hari ini saya berada di Dumai di Blok Rokan yang telah 100% dikelola oleh Pertamina. Ini adalah storage dan Blok Rokan ini sekarang sudah berproduksi 162 ribu barel perhari hampir 25% dari produksi yang ada di Indonesia," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya.

Jokowi pun merasa bangga karena Blok Rokan saat ini sudah dikelola oleh Indonesia dalam hal ini Pertamina. Dirinya juga menyapa Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

"Saya kira sangat bagus yang sebelumnya dikelola oleh Caltex dan Chevron sekarang sudah 100% sudah dikelola oleh Pertamina," kata Jokowi.

"Ini ibu Dirut Pertamina," sapanya.

Nicke yang turut hadir menemani Presiden Jokowi itu mengucapkan terimakasih atas dukungan dari pemerintah sehingga Pertamina dapat mengelola Blok Rokan dengan baik.

"Terimakasih atas kedatangannya terimakasih supportnya bapak presiden," kata Nicke.