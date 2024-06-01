Pancasila Lahir 1 Juni di Tengah Pemikiran Tokoh Tua Pilihan Militer Jepang

PANCASILA lahir 1 Juni 1945 dari buah pikir Soekarno atau Bung Karno setelah melewati perdebatan panas di dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Soekarno merupakan anggota BPUPKI seperti halnya Moh Hatta, Mansur, Ki Hajar Dewantara, Agoes Salim, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Ki Bagus Hadi Koesoemo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin.

Sedangkan Radjiman Wediodiningrat menempati posisi ketua. Jepang mendirikan BPUPKI pada Maret 1945 dan mengisi organisasi degan sebagian besar pemimpin setengah baya di Jawa yang berasal dari semua aliran pemikiran yang penting.

Jepang memiliki misi bisa tetap mudah menjalin kerja sama jika kemerdekaan Indonesia terwujud. Karenanya sengaja memilih pemimpin-pemimpin dari generasi tua.

“Hendaknya kemerdekaan itu berada di tangan pemimpin dari generasi tua yang mereka pandang lebih mudah untuk bekerja sama daripada generasi muda yang sulit diterka,” demikian dikutip dari buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008).

Di rapat BPUPKI yang berlangsung marathon 29 Mei-1 Juni, konsep dasar negara dalam rangka persiapan menuju kemerdekaan, digodok.

Yamin menawarkan rumusan asas dasar negara sesuai pemikirannya. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat.