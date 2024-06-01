Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Bau Sampah TPA Cipeucang Tercium hingga BSD, Ini Penjelasan Walkot Tangsel

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |04:41 WIB
Viral Bau Sampah TPA Cipeucang Tercium hingga BSD, Ini Penjelasan Walkot Tangsel
TPA Cipeucang (Foto: Okezone.com/Hambali)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Sebuah unggahan video soal polusi dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) viral di media sosial.

Video itu diunggah akun @megaprabuwardani.dr, lalu direpost ulang berbagai akun lain. Dalam penyampaiannya, dia menyebut menjadi warga yang tinggal di sekitaran Tangsel turut merasakan dampak dari polusi bau sampah TPA Cipeucang.

"Jadi warga BSD, Cisauk, dan sekitarnya di daerah Tangerang Selatan tuh dapat double jackpot cuy. Air polution indeksnya bisa dicek sendiri, juara banget parah," katanya dalam video unggahan, Jumat (31/05/24).

 BACA JUGA:

"Dan ternyata ada polusi air, jadi ternyata bau busuk dari daerah situ itu emang asalnya dari tempat sampah, ada tempat pembuangan sampah namanya TPA Cipeucang yang udah overload," imbuhnya.

Kondisi itu, kata dia, memberikan dampak pula bagi kandungan air sungai Cisadane yang alirannya berada persis di samping TPA Cipeucang.

'Jadi bisa dibayangin ya, air tanah disitu tuh udah bener-bener nggak sehat. Nah penduduk sekitar situ dapat air dari mana? dari PDAM yang sumbernya juga dari sungai Cisadane," ucapnya.

Menanggapi keluhan itu, Wali Kota Benyamin Davnie menjelaskan, jika saat ini pihaknya terus menempuh berbagai upaya guna mengurangi tumpukan sampah di TPA Cipeucang.

 BACA JUGA:

"Sekarang yang lagi kita lakukan itu membuang, mengurangi sampah-sampah yang lama. Diangkut, ditarik, itu yang kita buang ke Cilowong, dan buang ke beberapa tempat, dan memang itu pasti akan menimbulkan bau," terang Benyamin usai peresmian sejumlah proyek di kawasan Setu.

Kata dia, pengangkutan sampah menuju tempat pembuangan di luar Tangsel itu terus berjalan. Sementara volume yang masuk ke TPA Cipeucang tak pernah berkurang. Pihaknya pun telah berupaya menyemprot cairan kimia guna menekan bau dari tumpukan itu.

"Ya bagaimanapun juga tetap akan ada ekses seperti itu (bau)," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126673/tangsel-dJuR_large.jpg
Indeks Pembangunan Manusia Tangsel Tertinggi di Banten, Kemiskinan Terendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/338/3117595/tangsel-vNX0_large.jpg
Dorong Kemajuan UMKM, Wawalkot Tangsel Resmikan Galeri Dekranasda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/338/3088018/tangsel-WUOT_large.jpg
Dorong Warga Melek Digital, Pemkot Tangsel Pasang 1.078 Wifi Gratis di Ruang Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/338/3082360/tangsel-Jhrb_large.jpg
Cegah Kejahatan, 4.738 Lampu PJU di Tangsel Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038449/heboh-isu-aset-kendaraan-dinas-diduga-hilang-ini-kata-plt-kepala-bkad-tangsel-I36a2U6NGj.jpg
Heboh Isu Aset Kendaraan Dinas Diduga Hilang, Ini Kata Plt Kepala BKAD Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/338/3032428/terus-diperluas-kini-58-pkbm-se-tangsel-dipasang-internet-gratis-mXEai5xyTv.jpg
Terus Diperluas, Kini 58 PKBM Se-Tangsel Dipasang Internet Gratis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement