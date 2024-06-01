Lagi Tunggu Lawan Tawuran, 3 Remaja Bercelurit Diciduk Polisi di Jakpus

JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Pusat menangkap tiga remaja yang sedang nongkrong menunggu lawan untuk tawuran di Jalan Gunung Sahari Sawah Besar Jakarta Pusat, Jumat (31/05/2024) sekitar pukul 04.19 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, peristiwa tersebut terjadi ketika tim sedang melaksanakan patroli rutin kewilayahan, melintas di wilayah Jalan Gunung Sahari Sawah Besar Jakarta Pusat.

"Tim melihat segerombolan anak-anak muda yang sedang nongkrong menunggu lawannya untuk tawuran, pada saat mau diamankan para pelaku sebagian melarikan diri, yang berhasil diamankan tiga remaja dan di geledah ditemukan senjata tajam," kata Susatyo.

