Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Sunter Jakut, Seorang Petugas Terluka

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |03:50 WIB
Kebakaran Rumah di Sunter Jakut, Seorang Petugas Terluka
Ilustrasi (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seunit rumah terbakar di Jalan Ancol Selatan, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang anggota Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) terluka dalam kebakaran, pada Jumat 31 Mei 2024 malam.

"Satu luka anggota PJLP Jakarta Pusat atas nama Ahmad Faisal dibawa ke Rumah Sakit Suryanti Suroso," Perwira Piket Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakut & Kep Seribu, Yuli, Sabtu (1/6/2024) dini hari.

Kebakaran yang diduga akibat arus pendek atau korsleting listrik terjadi sekitar pukul 23.20 WIB tadi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189067/kebakaran-BeUK_large.jpg
Identifikasi 22 Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Selesai, Ini Daftarnya!   
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189051/kebakaran-Xof3_large.jpg
Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Tewas karena Hirup Gas Karbon Monoksida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189037/viral-INY9_large.jpg
Pilu! Pesan Terakhir Ervina dan Jeritan Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189031/viral-Fy1v_large.jpg
Kenapa Api Lithium Kebakaran Gedung Terra Drone Sulit Padam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189013/kebakaran-uKbh_large.jpg
Breaking News! Basement Pesantren di Jagakarsa Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189011/kebakaran-jHhO_large.jpg
7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Diserahkan ke Keluarga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement