Kebakaran Rumah di Sunter Jakut, Seorang Petugas Terluka

JAKARTA - Seunit rumah terbakar di Jalan Ancol Selatan, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang anggota Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) terluka dalam kebakaran, pada Jumat 31 Mei 2024 malam.

"Satu luka anggota PJLP Jakarta Pusat atas nama Ahmad Faisal dibawa ke Rumah Sakit Suryanti Suroso," Perwira Piket Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakut & Kep Seribu, Yuli, Sabtu (1/6/2024) dini hari.

Kebakaran yang diduga akibat arus pendek atau korsleting listrik terjadi sekitar pukul 23.20 WIB tadi.

