PKS dan Golkar Berkoalisi di Pilkada Depok 2024, Usung Pasangan Imam-Ririn

DEPOK - PKS dan Partai Golkar siap berkoalisi di Pilkada Kota Depok 2024. Kedua partai siap mengusung pasangan Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2025-2030.

Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Depok DPD PKS Depok, Bobby Hermanto mengatakan bahwa tetap akan menduetkan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq. Saat ini tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari DPP PKS dan Partai Golkar untuk penetapannya.

"Saat ini sedang berproses SK dari masing-masing DPP PKS dan Partai Golkar untuk berkoalisi di Pilkada Kota Depok," ujar Bobby saat dikonfirmasi, Jumat 31 Mei 2024.

