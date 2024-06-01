Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Dugaan Pencurian Plat Besi JPO Stasiun Kampung Bandan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |08:08 WIB
Polisi Selidiki Dugaan Pencurian Plat Besi JPO Stasiun Kampung Bandan
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Kanit Reskrim Polsek Pademangan, AKP I Gede Gustiyana menyebutkan, pihaknya akan melakukan pengecekan terkait dugaan pencurian plat besi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Stasiun Kampung Bandan dekat WTC Mangga Dua Jakarta Utara.

"Saya cek dulu apakah ada pelaporan ini, sekalian pak saya minta tolong di follow up ke pemerintah kota dan kecamatan sehingga ada bantuan perbaikan (permanen) secepatnya," ujar Gede Gustiyana.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, komplotan pencuri fasilitas umum kembali beraksi di Kota Jakarta Utara. Apabila sebelumnya besi pembatas jalan di jalur lambat Jalan Yos Sudarso Plumpang Koja Jakarta Utara.

Kini pelaku pencurian semakin nekat dengan mencuri plat besi tangga Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Stasiun Kampung Bandan yang ada di Jalan Gunung Sahari dekat lampu merah WTC Mangga Dua.

Kondisi tangga yang sudah bolong pada Kamis (30/5/2024) malam tersebut divideokan oleh sejumlah pengguna JPO yang hendak menaiki KRL dari Stasiun Kampung Bandan.

Pada Jumat (31/5/2024) sore tampak salah satu pijakan JPO yang lebih besar sudah diperbaiki darurat dengan menggunakan sejumlah papan kayu.

Halaman:
1 2
      
