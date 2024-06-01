Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Idul Adha, Pemkot Jaksel Bakal Gencarkan Pemeriksaan Hewan Kurban

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |09:32 WIB
Jelang Idul Adha, Pemkot Jaksel Bakal Gencarkan Pemeriksaan Hewan Kurban
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Walikota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), Munjirin meminta pada jajarannya, khususnya Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Selatan untuk menggencarkan pemeriksaan hewan-hewan kurban di kawasan Jakarta Selatan, khususnya di lapak pedagang hewan kurban.

"Kita juga minta kepada Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Selatan sudah harus mulai gencar melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapak-lapak dan daging kurban saat pemotongan pada Hari Raya Kurban nanti," ujarnya melalui keterangannya, Sabtu (1/6/2024).

Menurutnya, pemeriksaan itu dilakukan agar hewan kurban yang dijualbelikan di Jakarta Selatan dipastikan kesehatannya dan bebas dari penyakit yang berpotensi menular pada manusia. Sehingga, masyarakat pun bisa mengkonsumsi daging hewan kurban tersebut.

Dia juga mensosialisasikan pada masyarakat untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam. Hal itu demi mengurangi risiko penyebaran penyakit zoonosis dan penyakit hewan seperti Athrax, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan Salmonella.

"Karena intinya kita ingin memberikan jaminan keamanan dan kesehatan daging kurban bagi warga nantinya," pungkasnya,

(Awaludin)

      
