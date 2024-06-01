Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gigit Tangan Anak Kecil, Monyet di Bogor Dievakuasi Petugas Damkar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |10:36 WIB
Gigit Tangan Anak Kecil, Monyet di Bogor Dievakuasi Petugas Damkar
Petugas Damkar evakuasi monyet di Bogor (foto: dok Damkar)
A
A
A

BOGOR - Tim Rescue Damkar mengevakuasi kera peliharaan warga di wilayag Cibinong, Kabupaten Bogor. Kera tersebut sempat menggigit anak-anak.

Komandan Regu (Danru) 3 Rescue Damkar Kabupaten Bogor, M. Ridwan mengatakan, berdasarkan informasi kera milik warga keluar dari kandang. Kera tersebut sangat agresif hingga sempat dilaporkan menggigit tangan seorang anak.

"Karena menjaga kejadian tersebut terulang kembali, dan tidak ada warga yang berani mengevakuasi, pemilik kera melapor ke Dinas Damkar," kata Ridwan dalam keterangannya.

Dari situ, timnya pun bergegas menuju lokasi untuk melakukan evakuasi sekira pukul 09.35 WIB. Dengan berbagai peralatan pelindung diri, petugas dengan perlahan berupaya untuk menangkap kera.

Telusuri berita news lainnya
