Kondisi Lalin Menuju Kawasan Wisata Puncak Padat, Polisi Berlakukan Sistem Oneway

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang juga bertepatan dengan weekend mengalami kepadatan. Volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak mengalami peningkatan.

"Ramai (menuju Puncak). Ekor masih sampai KM 48 (Simpang Gadog)," kata Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama dikonfirmasi, Sabtu (1/6/2024).

Kata dia, peningkatan terjadi sekitar 30 persen dibandingkan dengan hari biasanya. Oleh karena itu, pihaknya menerapkan sistem oneway menuju kawasan Puncak sejak pukul 07.45 WIB.

"Untuk ukuran hari biasa kemungkinan (meningkat) 30 persen lebih padat. Sekarang sedang oneway arah Puncak," jelasnya.