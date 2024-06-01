Viral! Jeritan Wanita Gegerkan Warga Menteng Bogor saat Tengah Malam

BOGOR - Beredar video dinarasikan mirip suara jeritan wanita menggegerkan warga di wilayah Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Belum diketahui pasti sumber atau asal dari suara tersebut.

Dalam video di media sosial, suara tersebut terdengar jelas oleh warga yang terekam kamera ponsel. Suara itu cukup kencang memecah keheningan malam.

Tertulis keterangan video, suara itu juga sempat terdengar beberapa hari yang lalu. Suara itu muncul pada waktu yang sama sekira pukul 23.46 WIB.

Suara itu pun mengundang beragam komentar dari masyarakat. Belum diketahui asal suara tersebut, tetapi banyak yang menduga dari hewan musang.