Satpol PP Amankan 4 Anak Tak Sadarkan Diri Usai Mabuk Lem di Tugu Kujang

BOGOR - Petugas Satpol PP mengamankan 4 anak jalanan di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor. Anak-anak tersebut ditemukan sempat tidak sadarkan diri diduga mabuk usai menghirup lem kaleng.

Kasatpol PP Kota Bogor Agustiansyach mengatakan bahwa mereka diamankan ketika anggota sedang pengamanan Aksi Bela Palestina pagi tadi. Kondisi mereka tidak sadarkan diri di bawah Tugu Kujang.

"Jadi tadi pada saat pengamanan Aksi Damai Palestina di Tugu Kujang, anggota kami mendapati 4 orang anak jalanan yang memang mereka tidak sadar," kata Agus dikonfirmasi, Sabtu (1/6/2024).

Di sekitar anak-anak tersebut, tambah Agus, petugas mendapati 4 kaleng lem. Diduga, mereka tidak sadarkan diri karena menghirup lem tersebut.

"Di sekitar mereka terdapat 4 kaleng lem," jelasnya.