Warga Ciomas Bogor Digegerkan Mayat Bayi Perempuan di Tumpukan Sampah

BOGOR - Warga Kampung Sukamaju, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi perempuan. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Ciomas, Kompol Iwan Wahyudi mengatakan, mayat bayi itu ditemukan sekira pukul 09.10 WIB. Awalnya, warga mencium aroma busuk menyengat dari tumpukan sampah di pinggir Sungai Ciapus.

"Setelah dicek ternyata mayat bayi perempuan," kata Iwan dalam keterangannya, Sabtu (1/6/2024).

Dari situ, warga melaporkan temuan tersebut kepada pihak RT/RW setempat dan Polsek Ciomas. Polisi pun bergegas menuju lokasi untuk melakukan olah TKP.