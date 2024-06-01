Geng Motor Ciapus Leds Nekat Serang Warga Ciomas Bogor Pakai Sajam

BOGOR - Sekelompok geng motor menyerang warga di wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Satu orang remaja berinisial AR (17) berhasil diamankan warga dan diserahkan kepada polisi.

Kapolsek Ciomas, Kompol Iwan Wahyudi mengatakan, aksi penyerangan itu terjadi sekira pukul 00.05 WIB dini hari tadi. Penyerangan dilakukan oleh geng motor bernama Ciapus Leds kepada remaja sekitar.

"Aksi penyerangan dapat dihadang warga setempat sehingga tidak ada korban dari kedua belah pihak," kata Iwan dalam keterangannya, Sabtu (1/6/2024).

Dalam penghadangan itu, warga berhasil menangkap salah satu anggota geng motor yakni AR. Termasuk barang bukti berupa senjata tajam jenis klewang.