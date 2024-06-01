Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Cabuli Muridnya, Pelatih Les Renang di Bogor Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |16:02 WIB
Diduga Cabuli Muridnya, Pelatih Les Renang di Bogor Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap oknum pelatih les renang yang diduga mencabuli muridnya di Kota Bogor. Pria tersebut berinisial AP ditangkap pada 28 Mei 2024.

"Untuk tersangka inisial AP sudah dilakukan penangkapan," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Luthfi Olot Gigantara, Sabtu (1/6/2024).

Saat ini, AP sudah dalam penahanan oleh pihak kepolian. Saat ini, masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui modus dan lainnya.

"Sudah dilakukan penahanan di Rutan Polresta Bogor Kota," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar video di media sosial TikTok, curhatan wanita terkait dugaan aksi pencabulan yang dilakukan oleh oknum pelatih les renang di wilayah Kota Bogor. Polisi tengah melakukan proses penyelikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

Dugaan kasus pencabulan itu diunggah oleh akun TikTok @fafa.wf. Dalam unggahannya, wanita itu menceritakan kejadian yang dialami anak temannya.

Mulanya, wanita itu mengaku berbincang-bincang dengan orangtua atau ibu dari korban. Dari situ, orangtua korban bercerita jika anaknya menjadi korban dugaan aksi pencabulan oleh salah satu oknum pelatih les renang pada tahun 2023.

Halaman:
1 2
      
