Libur Harla Pancasila, 82 Ribu Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor

BOGOR - Sebanyak 82 ribu kendaraan melintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang juga akhir pekan ini. Jumlah itu terhitung sejak pukul 00.00 WIB-pukul 18.00 WIB.

"Sampai pukul 18.00 WIB, memang ada 82 ribu kendaraan (melintas di Jalur Puncak)," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto kepada wartawan di Simpang Gadog, Sabtu (1/6/2024).

Adapun rinciannya, 45 ribu kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak dan 37 ribu kendaraan dari arah sebaliknya Puncak menuju Jakarta. Terdiri dari kendaraan roda dua, roda empat, bus hingga truk.

"Mengingat ini awal bulan, juga hari libur nasional didominasi kendaraan roda dua yang menuju Puncak, 50 persen kendaraan roda dua," jelasnya.

Kondisi ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan akhir pekan lalu. Diperkirakan, kendaraan akan terus meningkat hingga malam nanti.

"Jadi untuk memang di minggu ini terjadi kenaikan 2 kali lipat dibandingkan saat hari weekend minggu kemarin. Dalam 1x24 jam (minggu kemarin) itu terdata hanya 89 ribu, namun untuk saat Sabtu ini sampai pukul 18.00 WIB sudah sampai 82 ribu sehingga kemungkinan sampai pukul 24.00 WIB akan terus bertambah (kendaraan)," ungkapnya.